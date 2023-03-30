Стоматология выплатила екатеринбурженке больше 200 тысяч рублей за некачественную челюсть

Женщина несколько раз обращалась в стоматологию, чтобы они исправили недостатки работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительнице Екатеринбурга в 2021 году в стоматологии пролечили зубы и изготовили частичный съемный протез. Женщина заплатила за это 141 тысяч рублей. Спустя некоторое время у нее ухудшилось здоровье, изменился вид лица и зубов. Она несколько раз обращалась в стоматологию, чтобы они исправили недостатки работы, но лучше ей не стало.

- Для оказания юридической помощи женщина обратилась в Консультационный пункт для потребителей Екатеринбурга. Специалисты подготовили претензию к ООО «Белая Ладья», и далее, поскольку требования потребителя стоматология не удовлетворила, исковое заявление в суд, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Также женщина обратилась к экспертам, которые выяснили, что поставленный протез изготовлен без учета физиологических особенностей пациента, не закреплен и очень подвижен, что приводит к повышенной нагрузке на зубы и ухудшению состояния здоровья.

В итоге суд со стоматологии взыскал в пользу екатеринбурженки стоимость оказания стоматологических услуг, компенсацию морального вреда и штраф, - всего на общую сумму в 226 тысяч рублей.

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