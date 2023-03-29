Из Свердловской области запретили вывозить партию древесины, кишащую вредителями

Вредители могут переносить опасного паразита, который способен погубить целый лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Свердловской области запретили вывозить партию пиломатериала, кишащую личинками вредителя. Товар предназначался для экспорта в Кыргызстан и Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Агроному референтного центра нашли в двух крупных партиях на экспорт вредителя леса. 90 кубометров были предназначены для вывоза в Кыргызстан, а еще 200 кубических метров должны были направить в Узбекистан. В обеих партиях был обнаружен черный усач.

- Черные усачи рода Monochamus (большой и малый черные еловые усачи, черный сосновый усач) являются техническими вредителями древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время заготовки, хранения, переработки и транспортировки, - рассказали в Россельхознадзоре.

Вредители могут переносить опасного паразита, который способен погубить целый лес. Именно там они размножаются в огромных количествах и портят деревья. Также усача можно найти на лесных складах и в местах лесозаготовок.

Вывозить такой товар за пределы региона запрещено. Собственникам пиломатериала придется сначала обеззаразить древесину и только потом продавать за рубеж.

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