В Первоуральске женщина упала с высоты пятого этажа, карабкаясь по проводам

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Первоуральск"

В Первоуральске женщина упала с высоты пятого этажа, пытаясь перебраться с одного дома в другой по проводам. Ее необычные перемещения попали на камеры случайных очевидцев, они и прислали ролик в паблик «Инцидент. Первоуральск». ЧП произошло на улице Советской.

- Врачи в срочном порядке госпитализировали в реанимационное отделение одной из клиник Первоуральска чудом выжившую после падения с большой высоты гражданку. Ей сейчас оказывают необходимую помощь, но пока она находится в состоянии комы, - заявил «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Как выяснилось, пострадавшей 44 года, в момент происшествия ее муж был в командировке, а их ребенок – у бабушки.

- Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. По итогам начавшейся проверки сыщики примут обоснованное процессуальное решение, - отметил полковник Горелых.

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