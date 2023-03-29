В Нижнем Тагиле водитель автобуса дважды ударил отверткой своего коллегу

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают очевидцев драки, которая произошла на остановке «Рудоуправление» еще 15 марта. В тот день 42-летний водитель автобуса повздорил со своим коллегой. Словесная перепалка переросла в потасовку.

- В ходе конфликта один из мужчин нанес два удара отверткой в грудную область другому, в результате чего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

- Граждане, располагающие информацией, способной помочь в расследовании, обратитесь в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону (3435)97-64-02 или 97-64-61, - добавили в ведомстве.

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