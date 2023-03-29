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НовостиЭкономика29 марта 2023 11:20

На Кубе готовятся к открытию российского супермаркета

Здесь будут продавать товары из РФ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Россия и Куба налаживают экономическое сотрудничество

Россия и Куба налаживают экономическое сотрудничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубе планируется открытие большого торгового дома, где будут продавать товары исключительно российского производства. Эта новость прозвучала на встрече российского бизнес-омбудсмена и посла Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.

В супермаркете представят широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, бытовую химию, одежду и другую продукцию. Многие российские производители согласились продвигать продукцию на Кубе.

В России надеются, что новый торговый дом станет единственным оптовым импортером продукции, и продавцы смогут самостоятельно устанавливать цены на розничном рынке страны. Об этом пишет портал «Ямал 1».