На Кубе готовятся к открытию российского супермаркета

Россия и Куба налаживают экономическое сотрудничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубе планируется открытие большого торгового дома, где будут продавать товары исключительно российского производства. Эта новость прозвучала на встрече российского бизнес-омбудсмена и посла Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.

В супермаркете представят широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, бытовую химию, одежду и другую продукцию. Многие российские производители согласились продвигать продукцию на Кубе.

В России надеются, что новый торговый дом станет единственным оптовым импортером продукции, и продавцы смогут самостоятельно устанавливать цены на розничном рынке страны. Об этом пишет портал «Ямал 1».