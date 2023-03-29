Уральцы задолжали за коммуналку больше 16 миллиардов рублей

Долги уральцев за полгода сильно подросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области задолжали за ресурсы и услуги ЖКХ 16 миллиардов 51 миллион рублей. Об этом в беседе с ИА «Уральский меридиан» заявил региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам министра, населений региона задолжало 13,214 миллиарда рублей, а юридические лица – 2,837 миллиарда рублей. С сентября 2022 года задолженность выросла на четверть. Тогда она составляла порядка 12 миллиардов рублей.

Напомним, что в прошлом год городские, районные и мировые суды взыскали больше 8 миллиардов рублей в качестве задолженности за коммунальные услуги.