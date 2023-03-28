На Уралмаше из вспыхнувшего дома эвакуировали 12 человек

На место прибыли 20 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на Уралмаше вспыхнул четырехэтажный дом. ЧП произошло по адресу Ильича, 8. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

О пожаре стало известно в 20:34, когда дежурному поступило сообщение. Уже спустя несколько минут на место прибыли спасатели.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные установили, что на площади 12 квадратных метров произошло возгорание домашнего имущества на третьем этаже четырехэтажного жилого дома, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МЧС.

Тушить возгорание прибыли семь пожарных машин и 20 огеборцев. Они эвакуировали 12 человек из задымленного здания. А также семь человек, из которых двое были дети, спасатели вывели при помощи спасательных устройств. К сожалению, в пожаре пострадал один человек. Уже в 20:49 пожарным удалось локализовать огонь.

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