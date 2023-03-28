Выставка будет проходить до 15 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге открылась выставка о военнослужащих-героях. Мультимедийная экспозиция начала работать 28 марта. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выставка под названием «Герои спецоперации» начала свою работу в историческом парке «Россия – моя история». Она состоит из 20 графических новелл. Каждая из них рассказывает настоящие истории героев СВО.

- Сегодня у вас есть возможность узнать судьбы нескольких Героев России, удостоенных этого звания в ходе участия в спецоперации. За это время звание Героев России было присвоено 137 военнослужащим. Это означает, что в наших соотечественниках до сих пор жива вера в правду и любовь к Родине. Помните, что подвиги совершают не супергерои, а обычные люди, такие как мы с вами, - сказал Полковник Вооруженных Сил РФ Сергей Воронин.

Разработкой проекта занимались ассоциация мультимедийных парков «Россия – моя история», университет «Синергия» и общество «Знание». Им удалось вместе проиллюстрировать новеллы.

Выставка пройдет в некоторых городах России. В их числе Казань, Санкт-Петербург, Уфа, Омск, Новосибирск и другие. В Столице Среднего Урала она будет идти до 15 апреля. Попасть на выставку можно даже по «Пушкинской карте».

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