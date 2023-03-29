В Екатеринбурге проходит масштабный литературный конкурс «Читать сердцем»

Анастсия Измалкова, сотрудница компании «Газпром трансгаз Екатеринбург». Фото: предоставлено «Газпром переработка»

В Свердловской области стартовал литературный конкурс «Читать сердцем». Проект приурочен ко Дню Победы и направлен на развитие культуры русского языка. Миссия конкурса – сохранение памяти о подвиге нашего народа. Организатором проекта выступила компания «Газпром переработка».

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники предприятий, входящих в холдинг «Газпром», а также члены их семей. Им необходимо записать короткое видео длительностью до трех минут, в котором они читают известные военно-патриотические произведения. Это могут быть как стихотворения, так и проза.

Работы будет оценивать жюри, в состав которого вошли известные актеры, писатели, телеведущие и деятели образования. Проект уже поддержали российский актер театра и кино Константин Соловьев, режиссер документального кино Илья Михайлов-Соболевский, киноактер Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова, писатель-фантаст Дмитрий Емец и многие другие.

Соревноваться конкурсанты будут в шести номинациях – индивидуальных и групповых. В номинации «Семейное чтение» сотрудники смогут выступить вместе с детьми и родителями. А «Коллективное чтение» объединит в создании видео коллег. По общему количеству присланных видеороликов от предприятий будет определена «Самая читающая компания».

Заполнить заявку для участия в проекте «Читать сердцем» можно до 10 апреля. До 28 апреля жюри будет выбирать победителей в номинациях, а итоговые результаты будут оглашены 5 мая. Победители получат призы и дипломы, а все конкурсанты — электронные сертификаты.