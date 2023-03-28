Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле патрульный во время выходного поймал «закладчика» наркотиков. Сергей Данилович ехал к родителям, когда обратил внимание на подозрительного парня, который положил что-то в снег и сделал фотографию. Старший лейтенант сообщил об этом своим коллегам, а сам продолжил наблюдение.

Вскоре парень зашел в подъезд на улице Ильича, а на выходе был задержан. Во время досмотра у него нашли 30 свертков, обмотанных красной изолентой.

- Задержанным оказался 24-летний гражданин государства Средней Азии. В Россию он прибыл в конце ноября 2022 года. На сегодняшний день на территории страны он находится незаконно, регистрации по месту пребывания не имеет, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

На его съемной квартире нашли еще несколько десятков свертков с наркотиками, различные упаковки, рулоны изоленты и электронные весы. В итоге из незаконного оборота изъято более 130 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

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