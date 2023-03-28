Ямал готовят к пожароопасному сезону

Лесные пожары, как правило, накрывают Ямал в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В апреле 2023 года в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет масштабная проверка уровня подготовки региона к грядущему пожароопасному сезону. Об этом пишет портал «Ямал 1» со ссылкой на полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Власти Ямала на данный момент утвердили маршруты авиационного и наземного транспортного патрулирования и заключили контракты по найму воздушных судов для мониторинга ситуации с воздуха.

Полпредство вместе с представителями регионов проанализировали ситуацию и постарались отдалить взаимодействие между ответственными за ситуацию службами.

– Необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям, - подчеркнул Владимир Якушев.