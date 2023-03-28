Похолодание будет недолгим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается резкое похолодание. Судя по прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Сегодня днем, 28 марта, еще будет тепло. Синоптики обещают +12…+14 градусов. Вечером ожидается небольшой дождь.

В среду, 29 марта, в ночное время столбики термометров опустятся до нуля градусов. В дневное время воздух прогреется до +4…+6 градусов. Осадков не обещают.

В четверг, 30 марта, ночью ожидается -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов, без осадков.

Похолодание будет недолгим и уже, как обещали ранее синоптики, в первой пятидневке апреля 31 марта-5 апреля вновь наступит теплая погода: ночью столбики термометров будут показывать +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

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