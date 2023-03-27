В Нижнем Тагиле разыскивают молодого человека, обокравшего пенсионерку

Грабителя разыскивают полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле разыскивают молодого человека, обокравшего бабушку. Злоумышленник сначала долго следил за ней, а затем возле ее дома выхватил у нее сумку и сбежал. Все произошло 24 марта около 09:20 у дома 7 по улице Красных партизан. Сейчас грабителя разыскивает полиция.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, напавшего на 61-летнюю женщину: рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, в черной куртке из водоотталкивающего материала, светло синих джинсах, на голове кепка черного цвета, на которую был надет серый капюшон, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В сумочке пенсионерки лежали 30 тысяч рублей и документы. Полицейские завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Горожан, знакомых с молодым человеком, просят сообщить имеющуюся информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону (3435) 47-71-02.

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