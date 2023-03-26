Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на Уралмаше

Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа «Бандитский центр»

В Екатеринбурге, 26 марта, произошел пожар в доме на Ломоносова, 61. Об этом сообщает группа «Бандитский центр» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по опубликованным кадрам, во дворе видно скопление пожарных машин. Как сообщает автор поста, на месте находятся 6 пожарных бригад. Также к месту ЧП приехали три автомобиля скорой помощи и одна реанимация. Очевидцы сообщают, что жителей многоквартирного дома эвакуировали. Предварительно, пламя охватило одну из квартир дома.

«КП-Екатеринбург» обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Вызов спасатели получили в 22:42. Как оказалось, пожар произошел в квартире на шестом этаже. Ликвидировать пламя спасатели смогли в 23:00.

- Специалисты незамедлительно приступили к спасению людей и тушению пожара. По задымленным лестничным маршам, с помощью масок были спасены 20 человек, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. – Пожар произошел на на площади 10 квадратных метров. Поступила информация об одном пострадавшем. В ликвидации пожара были задействованы семь единиц пожарной техники и 25 человек личного состава.