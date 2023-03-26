Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга упали в два раза

Квартиры в новых домах подорожали и теперь их покупают значительно реже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале 2023 года по сравнению с февралем прошлого года снизились почти в два раза. Такие данные приводит Росреестр. В прошлом году девелоперы за месяц смогли реализовать 102,9 тысячи квадратных метров, тогда как в этом только 58 тысяч квадратных метров.

В первые три месяца 2022 года ажиотажный спрос на новые квартиры связан с ситуацией неопределенности, колебаниями на валютном рынке и началом специальной военной операции, а также с ростом ключевой ставки Центробанка.

В последующие месяцы продажи квартир в новостройках Екатеринбурга стали постепенно падать. Это связано со снижением доходов населения, подскочившими ставками по ипотеке и ростом цен на жилье в столице Среднего Урала.