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НовостиОбщество26 марта 2023 11:37

За сутки ковид диагностировали у 178 уральцев

Смертельных случаев в регионе не зафиксировано
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 марта 2023 года

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 марта 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 26 марта коронавирус диагностирован у 178 жителей региона, в больницу с этим диагнозом попал на Среднем Урале один человек.

Смертельных случаев коронавируса за сутки в Свердловской области не зафиксировано. Врачи сняли диагноз у 253 жителей региона.

Отметим, что за сутки в России коронавирусом заразились по официальным данным 10 9740 человек, 32 человека погибли от этого диагноза.