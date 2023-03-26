За сутки ковид диагностировали у 178 уральцев

Статистика по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области на 26 марта 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 26 марта коронавирус диагностирован у 178 жителей региона, в больницу с этим диагнозом попал на Среднем Урале один человек.

Смертельных случаев коронавируса за сутки в Свердловской области не зафиксировано. Врачи сняли диагноз у 253 жителей региона.

Отметим, что за сутки в России коронавирусом заразились по официальным данным 10 9740 человек, 32 человека погибли от этого диагноза.