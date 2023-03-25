Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано Сысерть №1»

В Свердловской области проснулись клещи. Об этом рассказали жители Сысерти.

- Обнаружили нa ногe у ребенка клeща. Вaлерки пpосыпаются. Берегитe сeбя! - написали подписчики группы во «ВКонтакте» «Подслушано Сысерть №1».

Напомним, по данным Роспотребнадзора Свердловской области за прошлый сезон в регионе зарегистрировано 47,4 тысячи пострадавших от клещей, из них 8 тысяч - дети. Это в 1,39 раза выше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднемноголетних данных.

- На рост числа покусов повлияли, прежде всего, природные факторы: пик сезона клещевой активности в начале лета совпал с небывало ранним и богатым урожаем грибов в лесах, - отмечали специалисты.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 175 жителей Свердловской области, «клещевой иксодовый боррелиоз» - у 592 свердловчан. Кроме того, зарегистрировано три случая гибели людей от клещевого вирусного энцефалита. Все они не были привиты и поздно обратились за медпомощью.