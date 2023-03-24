На свердловчанку завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле у инвалида с ДЦП украли 1,3 миллиона рублей. Деньги себе забрала 53-летняя родственница. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2017 году неоднократно судимая женщина начала проживать со своей родственницей 45-летней женщиной-инвалидом. Тогда она только покинула тюрьму. Уже в 2022 году свердловчанка, испытывая финансовые трудности, решила воспользоваться своим положением и похитить деньги у инвалида.

- Обвиняемая установила на свой телефон приложение мобильного банка, получив доступ к банковским счетам потерпевшей. После чего в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года перевела со счетов родственницы на свои банковские счета более 1,3 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

Средства она тратила на погашение своих долгов. Позже об этом стало известно. На женщину возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с банковского счета, в особо крупном размере). Вскоре она предстанет перед судом.

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