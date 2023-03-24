В свердловских пригородных электричках возобновят скидки на проезд для пенсионеров

Льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловских пригородных электричках с 1 апреля возобновят действие 50% скидки на проезд для пенсионеров. Такая льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября.

- Льгота предоставляется следующим категориям: гражданам, получающим страховые пенсии по старости; достигшим возраста 55 и 60 лет; приобретшим право на страховую пенсию по старости, возраст для назначения которой не наступили, - уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах. Скидка будет действовать на основании предоставления документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства, а также пенсионного удостоверения.