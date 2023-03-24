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НовостиОбщество24 марта 2023 19:21

В свердловских пригородных электричках возобновят скидки на проезд для пенсионеров

Льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября

Льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловских пригородных электричках с 1 апреля возобновят действие 50% скидки на проезд для пенсионеров. Такая льгота будет действовать на территории всего региона до 31 октября.

- Льгота предоставляется следующим категориям: гражданам, получающим страховые пенсии по старости; достигшим возраста 55 и 60 лет; приобретшим право на страховую пенсию по старости, возраст для назначения которой не наступили, - уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Оформить льготные билеты можно в пригородных кассах. Скидка будет действовать на основании предоставления документов, удостоверяющих личность и регистрацию по месту жительства, а также пенсионного удостоверения.