Свердловчанин получил в подарок от отца лотерейный билет и выиграл 1,2 миллиона рублей

О выигрыше Александр узнал, когда проверил билет в интернете. Фото: пресс-служба "Столото"

Житель Свердловской области Александр Чернядьев смог выиграть в лотерею 1,2 миллиона рублей, благодаря подарку своего отца. Именно он подарил сыну билет, который сталсчастливым.

- О выигрыше Александр узнал, когда проверил билет в интернете. Глядя на призовую сумму, мужчина тут же решил посмотреть трансляцию розыгрыша в записи, чтобы еще раз убедиться в победе, - отметили в пресс-службе «Столото».

Мужчина, трудящийся в аэропорту диспетчером обслуживания воздушного движения, рассказал, что растерялся, когда понял, что стал победителем.

- Когда понял, что не ошибся, и мой билет оказался счастливым, поделился этой новостью с женой и отцом. Папа обрадовался, а супруга сначала не поверила в случившееся чудо, - добавил Александр.