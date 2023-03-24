Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области работают 12 трассовых пунктов медицины катастроф. Они одними из первых выезжают на аварии и помогают пострадавшим. Медики-спасатели отмечают, что провоцирующим фактором многих ДТП является употребление алкоголя водителями.

- Риск, слабоумие и неоправданная отвага - вот главные черты, отличающие пьяного водителя. Если трезвый лихач хотя бы попытается увернуться от препятствия, когда поймет, что вероятность ДТП высокая, то водитель «подшофе» вероятнее всего не осознает масштаб трагедии даже после столкновения, - рассказала заведующая трассовой службой Ольга Семина. - Понимание придет только на следующие сутки, когда алкоголь из организма выведется естественным путем.

Специалист отмечает, что любой спиртосодержащий напиток действует на организм точно также как успокоительное, после которого запрещено садиться за руль. После употребления алкоголя у водителя наблюдается помутнение сознания, снижение скорости реакции, невозможность реально оценить свое расположение в пространстве и времени. Все это может привести к гибели людей.

Также медики отмечают, что, употребив алкоголь, водитель становится более агрессивен и может совершить ДТП, наезд на пешехода специально.

- Безопасной дозы алкоголя не существует. Попадая в организм, он сразу же проникает во все органы и ткани, пагубно влияя на их работу и на судьбу водителя в целом, - добавляют специалисты. - Не употребляйте горячительные напитки перед тем, как садитесь за руль. Берегите себя и своих пассажиров.

Отметим, что медики-спасатели ежегодно помогают свыше 700 пострадавшим.

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