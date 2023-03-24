В Нижнем Тагиле появится понтонный мост за 120 млн

Владислав Пинаев рассказал, каким будет понтонный мост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появится понтонный мост за 120 миллионов рублей. Сейчас его проектируют. Об этом рассказал «Областной газете» глава города Владислав Пинаев. Протяженность моста составит 820 метров. Он свяжет два благоустроенных участка набережной - «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2».

- Между участками набережной расположен водозабор ЕВРАЗ НТМК и насосная станция «Водоканала-НТ», пешеходный маршрут проложить нереально, и самый оптимальный вариант - как раз такой мост, - рассказал мэр. - Мы планируем поставить его на буронабивных сваях, укрепить якорной цепью. У города появится новый арт-объект на воде.

Он также отметил, что для Нижнего Тагила это первый подобный опыт. Идею построить понтонный мост предложил летом прошлого года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил.

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