В Екатеринбурге 39-летнего мужчину ищут уже несколько недель

Мужчину ищут четыре недели. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 39-летний Василий Кутепов. Его ищут несколько недель. Мужчину не видели с 1 марта. Его поисками занимаются волонтеры и полицейские. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 178 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза, - рассказали в «ЛизаАлерт».

К сожалению, неизвестно во что был одет мужчина в день исчезновения. Если вы знаете, где находится мужчина, сообщите об этом волонтерам поискового отряда по номеру 89530530483, 89221500016 или в полицию - 112.

Неизвестно во что был мужчина в день исчезновения. Фото: «ЛизаАлерт»

Ранее в Березовском пропал 47-летний слабовидящий мужчина. Владимира Красноперова также разыскивали волонтеры и полицейские. Он нуждался в медицинской помощи. К счастью, свердловчанина удалось найти.

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