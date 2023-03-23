Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области назначили нового министра агропромышленного комплекса. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому этот пост займет Анна Кузнецова. Она приступит к исполнению обязанностей с 28 марта.

- Знаю, что у вас большой опыт, вы достаточно давно работаете в агропромышленном комплексе. Думаю, ваши знания и умения принесут пользу региону, - заявил глава региона.

Анна Кузнецова и ранее исполняла обязанности министра АПК. Родом она из Асбеста.

- Высшее образование по специальности «технология продуктов общественного питания, инженер-технолог» получила в УрГЭУ. Начинала свой путь в организациях общественного питания Екатеринбурга, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.