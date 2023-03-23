Промышленники Каменска-Уральского справились с западными санкциями

Промышленный комплекс Каменска-Уральского выдержал санкционное давление Запада Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководители промышленных предприятий Каменска-Уральского смогли справиться с трудностями в новых экономических условиях. Об этом пишет портал KU66.RU.

Заводы, ранее выпускавшие экспортную продукцию, теперь осваивают внутренние рынки, часть предприятий обновила свой ассортимент. К концу 2022 года производители смогли увеличить объемы производства, которые и сегодня держатся на высоком уровне.

Для восполнения кадров на предприятиях новичков обучают в кадровых центрах, а также сотрудничают с техникумами и колледжами. Промышленный комплекс Каменска-Уральского, таким образом, выдержал санкционное давление Запада, подтвердил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.