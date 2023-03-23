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НовостиОбщество23 марта 2023 7:39

Синоптики предупредили о резких температурных качелях

Об этом рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
При этом, погода в апреле ожидается близкой к норме

При этом, погода в апреле ожидается близкой к норме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь могут начаться температурные перепады. Резкие смены температуры воздуха на Среднем Урале, которые могли наблюдать жители в течение нескольких недель, не исключает главный синоптик региона Галина Шепоренко.

- «Температурный маятник» не исключается. Весной и осенью смены воздушных масс активизируются, скорости движения воздуха усиливаются, поэтому это исключать нельзя. Но, тем не менее, погодные колебания происходили в основном на повышенном фоне температуры, - сообщила Галина Шепоренко.

По ее словам, средняя температура марта в этом году в итоге будет на один или два градуса выше нормы. Согласно прогнозу, предстоящий апрель ожидается по температуре воздуха и осадкам близким к норме.