В Нижнем Тагиле продают руины дома за 1 рубль

Этот дом сильно повредили ливни прошлым летом. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Нижнем Тагиле по постановлению главы города Владислава Пинаева выставили на торги Треуховский дом, входящий в ансамбль «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служащих Демидова». Этот дом расположен по адресу: улица Кирова, 21.

Начальная цена дома составляет 1 рубль 20 копеек, за земельный участок под ним будет торговаться по цене в 263 тысячи рублей. Для участия в торгах нужен задаток в размере 26 300 рублей. Об этом информирует портал ТагилЛАЙФ.

Новый владелец дом должен будет провести работы по его сохранению согласно проекту, который в 2022 году разработала компания «Градпроект». На выполнение условия дается 7 лет. Напомним, что летом прошлого года дом на Кирова, 21 обрушился из-за сильных ливней.