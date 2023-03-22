В Нижнем Тагиле в весенние каникулы в лагерях отдохнут 1,5 тысячи детей

Смена в городских лагерях продлится до 24 марта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В весенние каникулы 2023 года в загородных лагерях и оздоровительных учреждениях Нижнего Тагила отдохнут 1,5 детей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Так, например, 18 марта работающие круглый год лагеря «Антоновский» и «Уральский огонек» приняли на отдых 280 детей и подростков. В детский оздоровительный комплекс «Звезд» на отдых приехали 230 школьников. Смены в этих учреждениях продлятся до 24 марта 2023 года.

Также в весенние каникулы городские лагеря работают в 25 школах. Здесь отдохнут 966 детей. Смены также продлятся до 24 марта. На сменах дети играют, принимают участие в конкурсе рисунков, а также проходят квесты.