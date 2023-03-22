Вырубать деревья планируют ради строительства жилых домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку законности вырубки леса на Широкой речке после обращения в приемную.

- Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову провести процессуальную проверку с учетом всех доводов обращения и представить доклад о первоначальных проверочных мероприятиях и предварительно установленных обстоятельствах, а по итогам - о принятом процессуальном решении, - сообщается в группе во «ВКонаткте» «Информационный центр СК России».

В обращении отмечается, что вырубать деревья планируют ради строительства жилых домов. Это, по мнению местных жителей, создает угрозу уничтожения краснокнижных растений, произрастающих на территории природной зоны. Также сообщается, что обращения в уполномоченные органы результата не принесли.

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