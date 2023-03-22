Коммунальщики на Урале получают меньше 20 тысяч рублей

Николай Смирнов назвал причины кадрового голода в коммунальной отрасли Фото: Людмила ВАРАКИНА

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал, что в последнее десятилетие в сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдается острый кадровый голод. За это время число специалистов в отрасли уменьшилось на несколько десятков тысяч человек.

- Это обусловлено двумя факторами: средняя заработная плата. Она у нас ниже, чем средняя по региону, менее 20 тысяч рублей. Поэтому, если в муниципалитете есть промышленное предприятие, специалисты уходят туда, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Николай Смирнов.

Также, по словам министра, играет важную роль отношение общества к работникам жилищно-коммунального хозяйства.

- Хорошие слова про них говорят только в преддверии профессионального праздника. Все остальное время: все плохо из-за сотрудников коммунальных служб. Поэтому люди уходят в другие сферы, - заключает Николай Смирнов.