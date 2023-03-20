В Екатеринбурге 70-летняя пенсионерка потеряла 2,4 миллиона рублей, поверив мошенникам

Пожилая женщина рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 70-летняя пенсионерка потеряла 2,4 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. При этом 2,2 миллиона были ее личными средствами, а еще 200 тысяч она взяла в кредит.

Пожилая женщина рассказала, что накануне ей позвонили с незнакомого номера, незнакомка на том проводе рассказала, что на нее пытаются оформить кредит.

- Звонившая сообщила, что для предотвращения противоправных действий ей необходимо оформить на себя дублирующий кредит, чтобы потом внести эти средства на «безопасный» счет. Также «банковский специалист» заставила потерпевшую обналичить все сбережения, - уточнили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В результате проделанных действий екатеринбурженка потеряла больше двух миллионов рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».