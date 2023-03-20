Сейчас на его страницу подписано почти 400 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

У главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева появился свой Telegram-канал. Планируется, что мэр уральского города продолжит вести и другие социальные сети. У него уже есть аккаунт в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

- Доброе утро, друзья! Приветствую вас в своем официальном телеграм-канале. Страницы в других соцсетях также продолжаю вести, - написал Владислав Пинаев.

Сейчас на его страницу подписано почти 400 человек.

В марте прошлого года у главы Екатеринбурга Алексея Орлова также появился свой официальный telegram-канал. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Мы идем в ногу со временем и всегда стараемся находить новые способы для обратной связи, которая очень важна для нас, - рассказал Алексей Орлов. - Официальный telegram -канал - это еще одна такая возможность. Продолжу делиться с вами изменениями в жизни уральской столицы.