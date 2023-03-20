Сергей Безруков прилетел в Югру к детям

Сергей Безруков на протяжении пяти лет является художественным руководителем фестиваля Фото: Оксана ЗУЙКО

Известный актер Сергей Безруков прилетел в Югру, чтобы открыть Большой детский фестиваль, художественным руководителем которого он является на протяжении пяти лет. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В этом площадкой фестиваля стал город Нижневартовск, где в рамках фестиваля проходят мастер-классы, показы фильмов и спектаклей, занятия в творческих лабораториях и общение с актерами.

В рамках фестиваля зрителям покажут 12 постановок на трех сценах, а также множество фильмов, рассчитанных на школьников.

- Искусство, с которым знакомятся дети, оно, в первую очередь, в детских театрах находится. Там, на самом деле, первое знакомство происходит, вообще с искусством, - рассказывает Сергей Безруков.