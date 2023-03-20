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НовостиЗвезды20 марта 2023 12:09

Сергей Безруков прилетел в Югру к детям

Актер открыл большой детский фестиваль
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сергей Безруков на протяжении пяти лет является художественным руководителем фестиваля

Сергей Безруков на протяжении пяти лет является художественным руководителем фестиваля

Фото: Оксана ЗУЙКО

Известный актер Сергей Безруков прилетел в Югру, чтобы открыть Большой детский фестиваль, художественным руководителем которого он является на протяжении пяти лет. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В этом площадкой фестиваля стал город Нижневартовск, где в рамках фестиваля проходят мастер-классы, показы фильмов и спектаклей, занятия в творческих лабораториях и общение с актерами.

В рамках фестиваля зрителям покажут 12 постановок на трех сценах, а также множество фильмов, рассчитанных на школьников.

- Искусство, с которым знакомятся дети, оно, в первую очередь, в детских театрах находится. Там, на самом деле, первое знакомство происходит, вообще с искусством, - рассказывает Сергей Безруков.