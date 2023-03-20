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НовостиОбщество20 марта 2023 9:11

В Екатеринбурге установят памятник первому учителю

Конкурс на лучший композиционный проект стартует 20 марта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель

Скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установят памятник первому учителю. Возвести монумент предложили представители педагогической общественности.

- Областное правительство не могло не поддержать это предложение, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. - Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель - ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком.

Архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей могут предложить проекты памятника. Описание технического задания к разработке опубликовано на сайте областного Минобразования. Принимать заявки будут до 15 мая.

Проекты рассмотрят эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня.

Установить скульптуру планируют в этом году, в Год педагога и наставника.

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