Скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установят памятник первому учителю. Возвести монумент предложили представители педагогической общественности.

- Областное правительство не могло не поддержать это предложение, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. - Эта скульптура будет напоминать, каким должен быть настоящий учитель - ответственным, преданным своей профессии, обладающим безграничным сердцем человеком.

Архитекторы, художники, скульпторы и студенты профильных специальностей могут предложить проекты памятника. Описание технического задания к разработке опубликовано на сайте областного Минобразования. Принимать заявки будут до 15 мая.

Проекты рассмотрят эксперты Уральского государственного архитектурного-художественного университета. Итоги конкурса будут подведены не позднее 25 июня.

Установить скульптуру планируют в этом году, в Год педагога и наставника.

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