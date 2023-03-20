В Екатеринбурге пожар произошел в офисе УК «Чкаловская»

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге вечером 19 марта пожар произошел в офисе УК «Чкаловская» на Колхозников, 68. Огонь повредил оконную раму. Площадь пожара составила три квадратных метра.

- В 21:54 поступило сообщение о пожаре. Повреждена оконная рама на первом этаже муниципального трехэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарные локализовали огонь в 22:02. Еще две минуты понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 22:46.

После произошедшего полиция начала проверку. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, информация о пожаре зарегистрирована в отделе полиции №13.

- На место выезжали сотрудники полиции, службой участковых уполномоченных проводятся проверочные мероприятия, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали в полиции.

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