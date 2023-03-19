Воспитательница детского сада из Новоуральска потеряла 245 тысяч, поверив мошенникам

Уралочка выполнила все требования злоумышленников и вскоре поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 25-летняя воспитательница детского сада потеряла 245 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили и рассказали, что неизвестные пытаются снять с ее счета все деньги по фальшивой доверенности.

- Злоумышленники также сообщили жертве о том, что в рамках уголовного дела ведется расследование и ни в коем случае нельзя связываться с сотрудниками банка и правоохранительных органов, поскольку в данных структурах есть лица, которые причастны к мошенническим действиям, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Вскоре доверчивую девушку связали с якобы сотрудником центробанка России, он предложил ей скачать специальное приложение, чтобы оформить зеркальный займ и перевести полученные деньги на «защищенные счета».

Уралочка выполнила все требования злоумышленников и вскоре поняла, что ее обманули. В полиции проводят проверку.