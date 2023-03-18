Курьер доставки из Екатеринбурга потерял больше миллиона рублей, доверившись мошенникам

Для того, чтобы инвестировать, мужчина оформил кредит Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге мужчина, доверившийся мошенникам, потерял больше миллиона рублей. Свердловчанин, работающий курьером доставки, планировал быть брокером. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Накануне в полицию обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой лжеброкеров. За два месяца он отдал злоумышленникам 1,1 миллион рублей. Мужчина якобы инвестировал на одной из торговых площадок.

- Как пояснил потерпевший, ему в интернете бросилась в глаза заманчивая реклама одной из инвестиционных программ. После того, как потерпевший ввел в предложенную строку номер своего мобильного, чтобы получить подробную информацию о данном способе заработка, с ним связался «эксперт» данной «инвестиционной платформы» по имени «Константин», - рассказали в полиции.

«Менеджер» убедил свердловчанина зарегистрироваться на сайте и завести брокерский счет. Так мужчина внес первоначальный взнос в 100 евро и продолжал периодически пополнять «кошелек». За это время свердловчанин оформил на себя кредит на миллион рублей. И когда он попытался их инвестировать, «менеджер» сообщил ему, что он допустил ошибку. И со слов мошенника, деньги утрачены. После этого из мужчины выманили еще больше ста тысяч рублей.

О том, что свердловчанина обманули, он понял лишь после того, как псевдоброкеры перестали выходить на связь. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила один миллион 143 тысячи рублей. На данный момент полиция разыскивает мошенников.

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