Житель Пионерского района в Екатеринбурге жалуются на отключение воды в домах

Люди нескольких домов остались без воды и света Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Пионерского района в Екатеринбурге жалуются на перебои водоснабжения в домах. Отключение воды заметили горожане, живущие на улицах Учителей и Сулимова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил читатель.

- С утра все было нормально. Горячая, холодная... Хоть залейся. А ближе к середине дня вдруг холодная бежать перестала. Горячая еще есть, - поделился с редакцией житель одного из домов.

Как сообщают жители района, свет в части квартир есть. В компании «Россети Урал» подтвердили отключение воды и света. На данный момент устанавливаются причины отключений. А электроснабжение уже восстановлено.

- Зафиксировано технологическое нарушение в работе подстанции 110 кВ «Кировская» в результате чего нарушено электроснабжение жителей Екатеринбурга в квадрате улиц Блюхера-Восточная-Смазчиков-Раевская. Аварийно-восстановительные бригады «Россети Урал»-«Екатеринбург» оперативно прибыли на место и осуществили оперативные действия по восстановлению электроснабжения, - сообщили «КП-Екатеринбург» в компании.

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