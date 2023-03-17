Подростков, потерявшихся в лесу под Березовским, нашли живыми

Дети заблудились в лесу Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершились поиски подростков, которые потерлись в лесу под Березовским. Они живы и здоровы. Ребят нашли волонтеры поискового отряда «Прорыв». На данный момент их передали сотрудникам полиции. Информация об этом появилась в социальных сетях отряда.

- С детьми все хорошо. Их нашли целыми и невредимыми. Поисками занимались пожарные, полицейские и волонтеры. Подростки просто заблудились в лесу, - рассказал «КП-Екатеринбург» волонтер «Прорыва».

Напомним, информация о потерявшихся подростках появилась вечером 17 марта. По сообщениям паблика Вконтакте «Сила Березовского в людях», ребята 15 и 17 лет позвонили и рассказали, что вместе потерялись в районе поселка Мурзинский.

- Они шли пешком в сторону Монетного из Березовского, заблудились, замерзли, на телефоне садится батарея, было принято решение сообщить о себе спасателям, - говорится в сообщении.

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