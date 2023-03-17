В Екатеринбурге шестилетняя девочка получила травмы в аварии с двумя легковушками

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении отечественной легковушки и иномарки различные травмы получила шестилетняя девочка. Авария произошла во дворе на улице Советской напротив дома № 16. Известно, что водитель Toyota Vitz при выезде с придомовой территории не пропустил «четырнадцатую».

«Ладу» после столкновения отбросило на опору ЛЭП.

- В результате ДТП в машине Toyota Vitz пострадал несовершеннолетний пассажир – девочка шести лет. Благодаря тому, что ребенок находился в детском кресле, серьезных травм удалось избежать. Девочка отделалась ушибами, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем Toyota находилась 40-летняя женщина, ее водительский стаж составляет 15 лет. Она рассказала автоинспекторам, что при выезде со двора не заметила автомобиль, в результате чего допустила столкновение.