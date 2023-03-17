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НовостиОбщество17 марта 2023 15:58

На улице Екатеринбурга взрослая женщина напала на подростка

Мальчик поздоровался с сыном женщины
Дарья ЧИПУРИНА
Мама мальчика обратилась в полицию

Мама мальчика обратилась в полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице взрослая женщина напала на подростка. Причиной конфликта стало то, что мальчик повзрывался с сыном нападавшей. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Инцидент произошел днем 16 марта рядом со школой №27 на улице Коммунистическая, 81. Как утверждает мама пострадавшего мальчика, женщина накинулась на подростка без причины. Мама подростка сказала, что это уже не первый раз, когда женщина ведет себя странно.

- Женщина напала на моего сына из-за того, что мой сын поздоровался и пожал руку ее сыну. С ровного места налетела на него и начала бить. Какой-то беспредел творится. Побои сняли. Заявление в полицию написано. К сожалению, из свидетелей никто не догадался снимать сам факт избиения, но засняли издалека эту даму с мужчиной, который подошел к моему сыну, показал ксиву сотрудника МВД и угрожал увезти его в отдел, - рассказала мама пострадавшего ребенка.

Уже в травмпункте оказалось, что мальчик получил ушиб верхней губы. В полиции подтвердили, что по случаю обращались.

- Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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