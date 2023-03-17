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НовостиОбщество17 марта 2023 9:14

В Каменске-Уральском мужчина нашел деньги и вернул их хозяйке

В пачке оказалось 85 тысяч рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчина передал всю сумму пожилой женщине

Мужчина передал всю сумму пожилой женщине

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Каменска-Уральского по имени Алексей на этой неделе шел по городу и в районе площади Горького нашел пачку с купюрами общей суммой в 85 тысяч рублей. Об этом сообщает портал KU66.RU.

Мужчина разместил в социальной сети пост, где рассказал о находке и пообещал отдать деньги тому, кто назовет точную сумму и место потери денег.

В ответ на запись откликнулась пожилая женщина, которая рассказала, что выронила деньги, когда шла в магазин. Мужчина вернул бабушке деньги.