В Верхней Пышме идут поиски мужчины, пропавшего полтора года назад

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Верхней Пышме добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшего 30-летнего Алексея Викторовича Черных. Последний раз мужчина выходил на связь еще в сентябре 2021 года. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, волосы черные. Особые приметы: перелом костей носа, татуировка на груди, - сообщают волонтеры.

К сожалению, нет никакой информации, во что может быть одет пропавший.

- Розыском пропавшего занимается Муниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 (34368) 5-43-44 или 112, - добавили в полиции.

Также вы можете сообщить любую информацию заместителю руководителя СРОО ДПСО «Прорыв» по имени Игорь по номеру 89623165542.