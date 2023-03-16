В Екатеринбурге отец посадил за руль легковушки восьмилетнего сына

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге владелец отечественной легковушки посадил за руль восьмилетнего сына, чтобы научить его водить. Теперь мужчине грозит крупный штраф. Инцидент произошел днем 12 марта на улице Краснофлотцев. Взрослый передал управление Lada Kalina ребенку.

- В ходе проверки установилено, что автомобиль принадлежит 40-летнему местному жителю. Свою вину мужчина полностью признал и пообещал, что впредь не посадит несовершеннолетнего ребёнка за руль, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В госавтоинспекции водителя привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.