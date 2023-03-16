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НовостиОбщество16 марта 2023 12:16

В Екатеринбурге отец посадил за руль легковушки восьмилетнего сына

Мужчина объяснил, что хотел научить ребенка водить, теперь ему грозит крупный штраф
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге владелец отечественной легковушки посадил за руль восьмилетнего сына, чтобы научить его водить. Теперь мужчине грозит крупный штраф. Инцидент произошел днем 12 марта на улице Краснофлотцев. Взрослый передал управление Lada Kalina ребенку.

- В ходе проверки установилено, что автомобиль принадлежит 40-летнему местному жителю. Свою вину мужчина полностью признал и пообещал, что впредь не посадит несовершеннолетнего ребёнка за руль, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В госавтоинспекции водителя привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.