В Муравленко подготовили новый маневренный жилфонд

Площадь обновленного маневренного фонда в Муравленко составила 200 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Муравленко на Ямале подготовили новый жилой фонд для жителей города, которые из-за чрезвычайных ситуаций остались без собственного жилья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Новый маневренный фонд в городе составил 200 квадратных метров, это комнаты с новой мебелью и бытовой техникой. Прежний маневренный жилой фонд демонтировали, так как он был размещен в старом здании.

Напомним, что в конце 2021 года во время пожара в Муравленко погибли четыре человека, остальным жильцам понадобилась помощь. Несколько человек разместили в маневренном жилом фонде.