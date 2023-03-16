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НовостиНедвижимость16 марта 2023 11:46

В Муравленко подготовили новый маневренный жилфонд

Он предназначен для горожан, оставшихся без крыши над головой
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Площадь обновленного маневренного фонда в Муравленко составила 200 квадратных метров

Площадь обновленного маневренного фонда в Муравленко составила 200 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Муравленко на Ямале подготовили новый жилой фонд для жителей города, которые из-за чрезвычайных ситуаций остались без собственного жилья. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Новый маневренный фонд в городе составил 200 квадратных метров, это комнаты с новой мебелью и бытовой техникой. Прежний маневренный жилой фонд демонтировали, так как он был размещен в старом здании.

Напомним, что в конце 2021 года во время пожара в Муравленко погибли четыре человека, остальным жильцам понадобилась помощь. Несколько человек разместили в маневренном жилом фонде.