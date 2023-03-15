В Екатеринбурге 19-летнего парня ищут почти месяц

Парня ищут с 16 февраля. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге ищут пропавшего почти месяц назад 19-летнего парня. Амир Серебрянников пропал 16 февраля. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Молодой человек в день исчезновения был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

- Приметы - рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы каштановые и карие глаза, - рассказали в «ЛизаАлерт».

Если вы видели молодого человека или знаете где он может находиться, сообщите об этом по номеру 89043831748, 88007005452 или 112.

Ранее в Нижнем Тагиле завершились поиски пропавшего 33-летнего мужчины. К несчастью, свердловчанин погиб. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

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