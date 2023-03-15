В Каменске-Уральском из горящего дома пожарные спасли людей

Девять спасателей за считанные минуты потушили пожар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском произошел пожар в жилом доме. На улице Ленина загорелась трехэтажка. Из нее эвакуировали людей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На третьем этаже многоквартирного дома загорелась квартира. Информация о возгорании поступила дежурному в 18:52. Уже через несколько минут на место прибыли пожарные.

- На площади двух квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального трехэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы шесть человек, из них спасен один человек, - рассказали в МЧС.

Тушить возгорание прибыли три пожарные машины и девять спасателей. Им удалось справиться с огнем за считанные минуты. В пожаре никто не пострадал.

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