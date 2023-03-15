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НовостиПроисшествия15 марта 2023 11:14

В Нижнем Тагиле ревнивый мужчина убил брата

Ему грозит внушительный срок
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Полиция задержала мужчину сразу после убийства

Полиция задержала мужчину сразу после убийства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Нижнего Тагила обвиняется в убийстве родного брата. Дело рассматривает Ленинский районный суд. Об этом пишет издание Тагил.ЛАЙФ.

Следствие установило, что 15 ноября 2022 года мужчину распивали алкоголь в своем доме. Во время семейного праздника старший брат приревновал подругу к младшему брату, и решил с ним расправиться.

Мужчина взял кухонный нож и ударил им в грудь 32-летнего брата, который погиб на месте ЧП. Во время следствия обвиняемый признал свою вину, ему грозит срок до 15 лет.