В Свердловской области в 2022 году выросло количество самозанятых

В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году на 61% выросло число самозанятых. Об этом сообщил директор областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев. По его данным, в начале 2023 года их количество достигло 182 205 человек.

- В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тысяч человек по сравнению с прошлым годом, - рассказал Валерий Пиличев URA.RU.

Он также отметил, что становится самозанятыми жителей региона стимулировали в том числе невысокие налоги на профессиональный доход - 4% и оперативность банков, где можно было открыть счет в один клик.

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