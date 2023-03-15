В Екатеринбурге потеплеет до +11 градусов

Теплую погоду прогнозируют на пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается весеннее тепло. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Правда, теплыми будут всего несколько дней.

В среду, 15 марта, днем столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. При этом прогнозируются порывы ветра до 14 метров в секунду.

В четверг, 16 марта, прогнозируется ночью от -1 до -3 градусов, днем от +5 до +7 градусов.

В пятницу, 17 марта, в ночное время столбики термометров покажут 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

В субботу, 18 марта, ночью ожидается +3…+5 градусов, днем 0…+1 градус. Затем синоптики вновь обещают похолодание.

- В предстоящее воскресенье 19 марта после прохождения атмосферного фронта и небольших осадков к Уралу подойдет подвижный северо-западный антициклон, который на несколько дней оградит наш регион от новых поступлений тепла, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Согласно прогнозам, температура воздуха 19-20 марта ожидается ночью от -4 до -9 градусов, на севере до -14 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

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